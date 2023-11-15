الدفاع الروسية: مقتل 670 جنديًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 670 جنديًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت الدفاع الروسية - فى تقريرها، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أنه على محور كوبيانسك فى مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم صد هجومين أوكرانيين، وبلغت خسائر العدو 30 عسكريًا، كما تم تدمير مدافع غربية.



وأضافت أنه على محور كراسنى ليمانسك فى دونيتسك، صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 180 عسكريًا.



وأشارت إلى أنه على محور دونيتسك تم القضاء على 220 عسكريًا أوكرانيًا وأسلحة غربية الصنع، مضيفة "أما على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 140 عسكريا".



ولفتت إلى أنه تم القضاء على 40 عسكريًا وتدمير أسلحة ومدافع غربية على محور زابوروجييه، فيما بلغت خسائر العدو 60 عسكريًا وتم تدمير مدافع ومحطة رادار "كوبرا" غربية على محور خيرسون.



وشدد على أنه تم تدمير محطة رادار لنظام صواريخ "إس-300" فى منطقة قرية سيريبريانكا بدونيتسك، فيما تم إسقاط مقاتلة "ميج 29" أوكرانية بالقرب من مدينة بافلوجراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، واعتراض سبعة صواريخ هيمارس أمريكية، وكذا إسقاط 30 مسيرة فى خاركوف ودونيتسك و لوجانسك وزابوروجيه.