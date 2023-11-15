الداخلية: إيقاف تراخيص السيارة 6 أشهر حال التلاعب باللوحة المعدنية

أكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون ، وفقا لبيان لها.
الداخلية: إيقاف تراخيص السيارة 6 أشهر حال التلاعب باللوحة المعدنيةالأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:40 م
رجال الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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