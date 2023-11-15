اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية: إيقاف تراخيص السيارة 6 أشهر حال التلاعب باللوحة المعدنية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:40 م
الداخلية: إيقاف تراخيص السيارة 6 أشهر حال التلاعب باللوحة المعدنية رجال الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون ، وفقا لبيان لها.
 
 
 






التلاعب باللوحات المعدنية

سيارات

مخالفات المرور

ايقاف تراخيص السيارات

طمس اللوحات المع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة