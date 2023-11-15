اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:08 م
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التحقيق مع شاب أصاب 3 طلاب بأعيرة نارية فى المقطم

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:05 م
التحقيق مع شاب أصاب 3 طلاب بأعيرة نارية فى المقطم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة التحقيق مع شخص، لاتهامه بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه من سلاح نارى، خلال مشاجرة أمام منزله فى المقطم. 
 
وطالبت النيابة بالتحقيق من الصحيفة الجنائية للمتهم، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه لاستكمال التحقيقات. 
 
تفاصيل الواقعة بدأت بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه شخص من سلاحه النارى خلال مشاجرة أمام منزله فى منطقة المقطم مع شقيقه بسبب خلافات بينهما. 
 
تم نقل الطلاب إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبسؤال جهات التحقيق المجنى عليهم أكدوا صحة الواقعة وإصابتهم من أعيرة نارية أطلقها المتهم خلال مشاجرة أمام منزله.






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