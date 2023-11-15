الأردن يدين القصف الإسرائيلى فى محيط مشفاه الميدانى فى غزة وإصابة 7 من كوادره

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قال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة إن الأردن يدين، بأشد العبارات، القصف الإسرائيلى فى محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة؛ الذى أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيل، ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.

وأضاف الناطق الرسمى باسم الوزارة - فى تصريح صحفى اليوم /الأربعاء/ - أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلالها قصفها الأشقاء الفلسطينيين؛ جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.



وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

ولفت الناطق الأردنى - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم - إلى أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذى بدأته القوات المسلحة لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.

ودان، جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية؛ خرقا فاضحا للقانون الدولى الإنسانى ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.



وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.



وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولى الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها .