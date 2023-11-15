الأردن: قصف محيط المستشفى الميدانى فى غزة امتدادًا لجرائم الحرب الإسرائيلية

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن القصف على محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة "امتدادًا لجرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى القطاع".

وشدد الصفدى - فى تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء - على إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل، قائلاً: "جريمة حرب جاءت فى إطار قصف المستشفيات الذى يتصاعد فى غزة خلال الأيام الماضية".



وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".



وأضاف الصفدى أن "القانون الدولى يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية للمستشفيات، وبعدم إعاقة عملها، وبتوفير الحماية للعاملين فيها".



وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التى يروى دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين وثرى فلسطين"، مؤكدًا أن الأردن قدم شهداء من أجل فلسطين فى الماضي، وها هو الدم الأردنى أيضا يروى ثرى غزة فى هذه المرحلة.



ونوه وزير الخارجية الأردنى إلى أن ذلك "لن يثنينا عن الاستمرار فى تقديم كل ما نستطيعه لأهلنا فى غزة".