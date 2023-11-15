اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلى فى غزة إلى 368

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:00 ص
ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلى فى غزة إلى 368 قصف غزة
وكالات الأنباء

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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، مقتل جنديين إسرائيليين فى معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر,

ووفقا لآخر تحديث لبيانات الجيش عبر موقعه الرسمى، فإن القتيلين هما "نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب "12"، ونائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكريا منهم 49 منذ التوغل البرى فى غزة.

 







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