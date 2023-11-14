5 حقائق حول تأثير الطهى على التغيرات المناخية.. تعرف عليها

كتبت ــ منال العيسوى

حددت وزارة البيئة، عبر الدليل الاسترشادى لها عن تلوث الهواء الناجم عن الطبخ والطهى داخل مطابخ المنازل، حول نسب الانبعاثات الكربونية والمواد المستخدمة، وأهمية الطهى الإلكترونى.

خلال هذا التقرير نرصد الخمس حقائق التى حددتها وزارة البيئة ، ضمن الدليل الاسترشادى .

حقيقة 1

القلي هو النشاط الأكثر انبعاثا للجسيمات ويمكن أن يساهم في أكثر من 05% من إجمالي انبعاثات الجسيمات الدقيقة الضارة أثناء الطهي، ويمكن أن يؤدي اعتماد أفضل الممارسات التي تعمل على تحسين جودة الهواء في المطبخ، خاصة أثناء القلي، إلى تقليل تعرض الركاب بشكل كبير لانبعاثات الجسيمات الدقيقة أثناء الطهي.

حقيقة 2

جلسات الطهي الأقصر وقتا تقلل من تلوث الهواء في المطبخ. اختر الوصفات والوجبات التي تستغرق وقتا أقل للطهي لتقليل التلوث العام داخل المطبخ.

حقيقة 3

يمكن أن يقلل استخدام الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال (LPG) للطهي من متوسط التعرض للجسيمات الدقيقة أثناء الطهي بمقدار 1.3 و 3.1 مرة على التوالي، مقارنة بوقود الفحم. لاحظت المطابخ التي تستخدم مزيجا من غاز البترول المسال والطباخات الكهربائية انخفاضًا في مستويات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من الثلث مقارنة بتلك التي تستخدم الكيروسين.

حقيقة 4

يؤدي الإشغال غير الضروري في المطبخ إلى التعرض غير الضروري لانبعاثات الطهي. كما أنه يزيد من مستويات ثاني أكسيد الكربون ، والتي يمكن أن تكون أعلى بنسبة 7% مع وجود شخصين أو أكثر مقارنة بشاغل واحد. قلل من إشغال المطبخ السلبي أثناء الطهي لتقليل التعرض الذي يمكن تجنبه وتقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون، واستخدم وقودًا أكثر نظافة للطهي، مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي ، لتقليل التعرض لملوثات الهواء في الأماكن المغلقة بشكل كبير.

حقيقة 5

التعرض لمستويات ثاني أكسيد الكربون في الأماكن المغلقة التي تزيد عن 1000 جزء في كل مليون (جزء في المليون والجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء التي تزيد عن15 ميكروجرام ارتبطت بآثار صحية سلبية، و مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون في المطبخ والمواد الجسيمية لتنبيه الشاغلين لتحسين التهوية عندما تتجاوز المستويات مستويات ثاني أكسيد الكربون و PM2.5 المحددة.