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وزير فلسطينى سابق: مجرمو حرب يشرفون على العملية العسكرية ضد غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:01 ص
وزير فلسطينى سابق: مجرمو حرب يشرفون على العملية العسكرية ضد غزة اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن ضباط أمريكيون يقدمون المشورة لإسرائيل، وأن مجرمو حرب يشرفون على العملية العسكرية ضد القطاع.

وأضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية تتبنى هدنة إنسانية مؤقتة وليس وقفا تاما لإطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت للسيطرة على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

واتهم "العجرمي" إسرائيل بمنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

 







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