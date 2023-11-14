وزير الخارجية: انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية جرائم حرب.. إنفوجراف

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ركزت المناقشات بين شكرى والمديرة التنفيذية الأممية على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة- استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



