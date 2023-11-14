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وزير الخارجية: انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية جرائم حرب.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:54 م
وزير الخارجية: انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية جرائم حرب.. إنفوجراف سامح شكرى وزير الخارجية

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ركزت المناقشات بين شكرى والمديرة التنفيذية الأممية على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة- استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

سامح شكرى

 
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- أكد وزير الخارجية أن الانتهاكات الإسرائيلية فى حق المدنيين الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان
 
- مشدداً على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن
 
- استعرضت المسئولة الأممية الوضع المتردى للنساء والأطفال فى قطاع غزة، فى ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل فى قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات
 
- أكد وزير الخارجية ضرورة تبنى الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة فى إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فورى
 
- قدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية
 






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