اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة: أكثر من فرصة امتحانية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:00 م
وزير التعليم يكشف ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة: أكثر من فرصة امتحانية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح تطوير منظومة المرحلة الثانوية، موضحا أنها ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
 
وأوضح الوزير، أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.
 
وأصدر الدكتور رضا حجازي عدة تكليفات تمثلت في التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.






وزارة التربية والتعليم

الاجتماع التحضيري الأول لتطوير التعليم الثانوى

تطوير الثانوية العامة

اخبار مصر

ملامح تطوير الثانوية العامة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة