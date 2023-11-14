وزير الإنتاج الحربى ووزير التجارة البيلاروسى يبحثان سبل تعزيز التعاون

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الإحتكار بدولة بيلاروسيا ووفد مرافق، بحضور سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بمصر، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالوزير أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الإحتكار البيلاروسي والوفد المرافق الذي ضم عدد من رؤساء وممثلي الشركات البيلاروسية العاملة في مجالات تصنيعية مختلفة، وأشار السيد الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين.

كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة، مؤكداً على حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة من ناحية، وكذا بالإستفادة من الإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتميزة المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي من ناحية أخرى، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ودعم إستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

من جانبه، أكد وزير التجارة ومكافحة الإحتكار البيلاروسي على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وخبرات بشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية، معرباً عن حرص الشركات البيلاروسية على مواصلة التعاون المثمر مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون، مضيفاً أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري.

يأتى في إطار نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن زيارته لجمهورية مصر العربية تشهد المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التجارة (المصرية – البيلاروسية) المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين لا يتناسب مع إمكانياتهما المتميزة، متعهداً بالعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين الجانبين.