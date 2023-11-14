وزير الأوقاف: تنكيس أعلام الأمم المتحدة حدادا على أرواح موظفيها بغزة موقف مشرف

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، ان تنكيس الأمم المتحدة أعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام، جاء ذلك فى تدوينة له علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف، " مصيرنا واحد " هذا أوان وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة استهداف وجودنا، وتوجه الوزير بالدعاء قائلا: اللهم إنا نسألك عونك لمن لا عون لهم ومددك لمن لا مدد لهم وقوتك لمن لا ناصر لهم .. اللهم ثبت عبادك على الحق بآية من آياتك .. اللهم إنك تعلم أن أعداءنا قد بغوا علينا وإنا لنعلم أنهم لا يعجزونك .. اللهم رد بغيهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك .. بما يثبت أقدام عبادك المؤمنين.

وتابع: نسألك يامن أمره كن فيكون أن تلطف بعبادك في غزة وأن تهون صعاب الحياة عليهم و أن تسخر لهم جندك وتمدهم بعونك ومددك الذي لا راد له و أن تجعل قلوب خلقك معهم لا عليهم، وتسائل :أين دعاة حقوق الإنسان من قتل النساء والأطفال بدم بارد في غزة ؟!.

وكان قد وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية ؛مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.