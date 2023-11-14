وزارة الصحة: ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية مع دخول الشتاء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة للوزارة تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام وهو نفس المعدلات المسجلة فى بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية.

وقد رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى، وكل الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

وأكدت أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كل أعضاء الفريق الطبى ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية.

وقال الدكتور وجدى أمين مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدرية بوزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد فى 32 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى آمن والمستشفيات متوفر بها الأدوية وتصرف للمريض فى العيادات الخارجية بالمجان.

وأضاف أنه يتم تخصيص وحدات للترصد فى المستشفيات وذلك للكشف عن إصابات الأنفلونزا الموسمية والتحورات الفيروسية المختلفة أو ما يستجد من فيروسات تنفسية.

وأشار إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية فى 27 منشأة، وأكد أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا ولكن نسب انتشاره عالية، وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.