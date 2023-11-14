اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على فتاتين بجنوب سيناء

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:32 ص
وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على فتاتين بجنوب سيناء ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية حقيقية تعدي شخص على فتاتين بجنوب سيناء، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.
 
وقالت الداخلية في بيان رسمي لها، إنه بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إتخاذ اللازم حياله.
 
 
 






الداخلية

ضرب فتاتين

سيناء



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