اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الدواء تكشف احتياطات هامة للحماية من مضاعفات التفاعلات الدوائية عند استخدام الانسولين

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:55 م
هيئة الدواء تكشف احتياطات هامة للحماية من مضاعفات التفاعلات الدوائية عند استخدام الانسولين هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن حزمة من الاحتياطات المهمة التى يجب أن يتبعها المرضى عند استخدام الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية: قد تزيد جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​
• موانع الحمل غير الموضعية. ​
• الستيرويدات غير الموضعية. ​
• أدوية الغدة الدرقية. ​
• مدرات البول. ​
 
* وتابعت : قد  تقل جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​
• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.​
•بعض أدوية الضغط، مثل كابتوبريل وإنالابريل. ​
• أسبرين. ​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.​






هيئة الدواء

مرضى السكر

مريض السكر

الانسولين



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