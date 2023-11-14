اليوم السابع
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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة فى ظل مفاوضات تبادل الأسرى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:27 م
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة فى ظل مفاوضات تبادل الأسرى آليات عسكرية إسرائيلية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب يجتمع الليلة فى ظل مفاوضات تبادل الأسري، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. 

وتتزايد خسائر الاحتلال الإسرائيلى فى ظل استمرار العدوان الغاشم على غزة، حيث تخطت الخسائر الإسرائيلية المدنية  والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب  على غزة 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات جيش الاحتلال تتجاوز نحو  250 مليون دولار، كما أن هناك نقصا فى الإيرادات يقدر بنحو 17 مليار دولار خلال شهر واحد بسبب هروب الاستثمارات من إسرائيل.







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تبادل الاسرى




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