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هطول أمطار غزيرة بطنطا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ وتدفع بسيارات الشفط

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 03:39 م
هطول أمطار غزيرة بطنطا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ وتدفع بسيارات الشفط أمطار غزيرة بمدينة طنطا
الغربية عادل ضرة

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تعرضت مدينة طنطا بمحافظة الغربية وعدد من القرى التابعة لها، لهطول أمطار غزيرة، فى الوقت الذى يسود فيه طقس مشمس على باقى مدن ومراكز المحافظة.
 
وتسببت الأمطار في غرق الشوارع الرئيسية وتجمعها بكميات كبيرة في الشوارع الفرعية واسفل الانفاق، وتجمعت السحب الكثيفة والمتوسطة في سماء المدينة، مع نشاط خفيف للرياح.
 
ودفعت المحافظة بسيارات شفط المياه التابعة للاحياء وشركة المياه لسحب المياه من الشوارع، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية علي مدار الساعات القادمة.






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