نقيب الغزل والنسيج بمؤتمر دعم السيسى: دائما يؤكد على حماية العمال

كتبت آية دعبس

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أنه على جماهير العمال أن يحتشدوا أيام الانتخابات ويعلنون أمام العالم أجمع بأن عبد الفتاح السيسي رئيسهم القادم.

وتساءل خلال كلمته، بالمؤتمر العمالي الحاشد لعمال الغزل والنسيج بطنطا، "لماذا يجب أن تختار السيسي؟".. «نختار الرئيس السيسي للإنجازات التي تحققت في كافة مناحي الحياة من مشروعات العملاقة وحياة كريمة و100 مليون صحة ومشروعات البنية التحتية»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الحفاظ على القطاع العام والتأكيد على حماية العمال خاصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس بالقطاعين العام والخاص.

وثمن، القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه فلسطين ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا.

وزف رئيس النقابة العامة، بشرى لجميع العاملين والموظفين بالقطاع أنه بناء علي خطاب النقابة العامة للشركة القابضة إعتمدت حركة الترقيات المتأخرة دون استثناء لأحد وجاري مخاطبة الشركات التابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، موضحاً أن حقوق العمال محفوظة كما هى حتى الذين فى منازلهم الجميع يأخذ حقوقه كاملة.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم، حرص الرئيس السيسى على تطوير قطاع الغزل والنسيج والجمبع شاهد على ذلك لأنه يعلم جيدا مدى قوته الإقتصادية بين ثائر القطاعات الأخرى الذى كان فى سابق عصره يكتسح جميع الصناعات والقطاعات، وكان رقم 1 على المستوى الإقتصادى للدولة.