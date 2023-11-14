نظام غذائى صحى لمرضى النقرس.. ماذا تأكل وما الأطعمة المضرة؟

كتبت إيناس البنا

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يؤثر عادةً على مفصل واحد، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فأن الإصابة بالنقرس عدة مرات يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يزداد سوءًا بشكل تدريجي، ويجب أن يؤخذ هذا على محمل الجد لأنه لا يوجد علاج لمرض النقرس، ولكن يمكنك علاج الحالة وإدارتها بشكل فعال باستخدام الأدوية واستراتيجيات الإدارة الذاتية.

أطعمة ومشروبات صحية لمرضى النقرس

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يمكن أن يصيب النقرس أي شخص، ويسبب التهابًا وانزعاجًا شديدًا، ولكن يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحى في تقليل تكرار وشدة نوبات النقرس:

الماء

شرب الكثير من الماء يساعد على طرد حمض البوليك الزائد من الجسم.

منتجات الألبان قليلة الدسم

يمكن أن تساعد منتجات مثل الحليب واللبن والجبن في تقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.

الفواكه

الفراولة والتوت يمكن أن تخفض من مستويات حمض البوليك.

الخضار

اختاري مجموعة متنوعة من الخضار، وخاصة الخضروات الورقية، لأنها غنية بالفيتامينات والمواد المغذية.

الكربوهيدرات المعقدة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والشوفان بدلًا من الحبوب المكررة.

البروتينات الخالية من الدهون

تشمل مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي والتوفو، لأنها أقل عرضة لإثارة نوبات النقرس.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من النقرس

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك الزائد في المفاصل، وعادةً في إصبع القدم الكبير، وحمض اليوريك هو أحد النفايات التي عادة ما يتم التخلص منها عن طريق البول. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك أو لا يزيله بكفاءة، مما يؤدي إلى النقرس، بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم إنتاج حمض البوليك، أو الالتهاب هي:

الأطعمة عالية البيورين

عبارة عن مركبات تتحلل إلى حمض البوليك، وتوجد عادة في اللحوم الحمراء، ولحوم الأعضاء، والمأكولات البحرية مثل المحار.

المشروبات السكرية

يرتبط شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في المشروبات السكرية بزيادة خطر الإصابة بالنقرس.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية، يمكن أن تساهم في حدوث نوبات النقرس، لذا حاول الحد من استهلاكها.

الأطعمة الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، مما قد يؤدي إلى النقرس، تجنب الأطعمة المقلية والحد من تناول الزبدة والسمن.

الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين قد يزيد من خطر نوبات النقرس.