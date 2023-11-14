نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"

كتب لؤى على

نشرت وزارة الاوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

كما قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنابة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا بني سويف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا في افتتاح مسجد الهدى كفر بني علي مركز سمسطا محافظة بني سويف .