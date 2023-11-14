مصرع طفلين غرقا بمياه نهر النيل بقرية سنباط في الغربية

الغربية محمد طارق

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك بعد مصرع طفلين غرقا بمياه نهر النيل المار بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثامين.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنباط التابعة لمركز زفتي، بمصرع طفلين "يوسف ع" "مهاب ال"، غرقا بمياة نهر النيل المار بالقرية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثامين، والدفع بسيارتي إسعاف وتحويلهم إلى مشرحة المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.