مشاركة متميزة لنيسان مصر في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF استعرضت خلاله تكنولوجيا e-POWER

شريف الدسوقي: تتمتع نيسان بتواجد قوي ومميز في القارة الأفريقية والتي تُعتبر الوجهه الأخيرة لقطاع السيارات عالمياً

محمد عبدالصمد: تكنولوجيا e-POWERمن نيسان تمثل بوابة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم وسيتم طرحها بالسوق المصرى قريباً.

شاركت نيسان مصر في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF، الذي يقام من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. كانت نيسان مصر من بين الشركات العارضة في هذا المعرض الإقليمي، كما شارك ممثلي الشركة في الجلسات النقاشية التي تضمنها المعرض، وبالتحديد جلسة الاستدامة وتطور تقنيات التنقل في أفريقيا، وجلسة حول حلول التنقل بأفضل سعر للعميل ومن خلال التمويل المناسب. وفي الجناح المخصص للشركة، استعرضت نيسان سيارات قشقاي e-POWERالتي تعتمد على تكنولوجيا e-POWERالجديدة وكذلك السيارة صني التي يتم تجميعها محليا والتي قد تم تصديرها للسوق الأفريقية هذا العام.

وتعليقًا على تلك المشاركة الهامة، صرح المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة نيسان في أفريقيا: "يمثل السوق الأفريقي واحدًا من أهم الأسواق الإقليمية على مستوى العالم، بالإضافة لامتلاكه فرصًا هائلة للنمو والشراكات في كافة المجالات، خاصة قطاع تصنيع السيارات، حيث تمثل أفريقيا حالياً أقل من 1% من سوق السيارات العالمي، ويبلغ معدل السيارات 42 سيارة لكل 1000 نسمة فقط، وهو رقم أقل بشكل كبير من المتوسط العالمي المتمثل بـ 182 سيارة. ونظرًا لهذه الفرص الهائلة للنمو، وإدراكًا من نيسان العالمية لأهمية القارة كسوق بكر ومفتوح، فقد ضخت الشركة استثمارات كبيرة في كل من مصر وجنوب أفريقيا من خلال مصنعين، لتغطية احتياجات مواطني القارة من سياراتها وخدماتنا المتنوعة."

من جانبه، صرح المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لـشركة نيسان مصر: "باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة فى قطاع السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها بنسبة 100%، تسعى نيسان مصر لإطلاق سيارات جديدة تعمل بحلول وتقنيات مبتكرة، خاصة مع التحولات العالمية الكبيرة نحو المزيد من الاعتماد على السيارات الكهربائية التي تمثل ثورة حقيقية في عالم السيارات والمحافظة على الاستدامة البيئية. ولهذا نستعرض خلال هذا المعرض الإقليمي تكنولوجيا e-POWER التي تمثل تحولًا جذريًا في سيارات الاحتراق الداخلي التي تتحول مع هذه التكنولوجيا الجديدة لمحركات كهربائية بالكامل."

وخلال مشاركته في جلسة حول حلول التنقل بأفضل سعر للعميل ومن خلال التمويل المناسب"، كشف محمد عبد الصمد أن نسبة توطين السيارة SUNNY التي يتم تجميعها في مصر تتخطى 50%، وهذا ما يجعلها السيارة المفضلة للعائلة المصرية والأكثر مبيعا من فئتها محليا.

وأضاف عبد الصمد: "إن تصدير السيارة نيسان صني لأسواق أفريقية مختلفة هذا العام يعد دليلا على الجودة العالية بالتصنيع والسعر الذي يناسب عملاء الشركة فى الاسواق الافريقية. فإن مصنع نيسان مصر يُعد مركز تصدير إقليمي لسيارات الركوب بينما يُعد مصنع نيسان فى جنوب افريقيا مركز تصدير إقليمي للمركبات التجارية."

توفر تكنولوجيا e-POWER من نيسان تجربة قيادة كهربائية بالكامل، دون الحاجة للتوقف لشحن المركبة، حيث يعمل محرك البنزين فقط على شحن البطارية الرئيسية مع المحرك الكهربائي الذي يمثل القوة الدافعة للسيارة. وتحقق هذه التكنولوجيا توفير في الوقود والمصاريف التشغيلية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وعلى عكس السيارات الكهربائية بالكامل، لا تحتاج السيارات المزودة بتكنولوجيا e-POWER لإعادة شحن البطارية من خلال محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من السيارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ معرض IATF2023 يمثل منصة فريدة وقيمة للشركات للوصول إلى سوق أفريقي متكامل يضم أكثر من 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3.5 تريليون دولار في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وعلى مستوى صناعة السيارات، تضمن هذا المعرض الإقليمي أجنحة متنوعة لمصنعي السيارات التجارية (حافلة وشاحنة) وسيارات الركوب وشركات التجميع والمستوردين ومصنعي المكونات ووكلاء البيع وموزعي قطع الغيار والملحقات والسيارات والدراجات الكهربائية ومشروعات البنى التحتية والوكالات، بما في ذلك التصنيع المعدني، ومزودي الخدمات اللوجستية ووكالات تطوير السيارات، لعرض منتجاتهم والتفاعل مع مشترين وموردين وحكومات أفريقية متنوعة.











