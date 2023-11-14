مسؤول بشركة إيني: نتوقع استئناف مصر تصدير الغاز المسال في ديسمبر أو يناير

قال مسؤول تنفيذي في شركة إيني الإيطالية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر أو يناير، مع تراجع الطلب المحلي خلال فصل الشتاء، ومع حصولها على مزيد من الغاز من إسرائيل.

وقال كريستيان سينوريتو، مدير محفظة الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في إيني، للصحفيين على هامش مؤتمر صناعي في لندن وفقا لرويترز: "الاستهلاك في مصر آخذ في الانخفاض، ونتوقع بحلول ديسمبر، وربما يناير، استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال".

قامت مصر بشحن 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي حيث سعت القارة إلى استبدال الغاز الروسي عبر خط الأنابيب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع ذلك، كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام أقل حيث أدى ارتفاع الطلب المحلي خلال فصل الصيف إلى انخفاض أو انعدام صادرات الغاز الطبيعي المسال في مايو-سبتمبر.

كما تضررت الصادرات بسبب انخفاض الواردات من إسرائيل على خلفية صراع إسرائيل وحماس، مما دفع إسرائيل إلى مطالبة شيفرون بإغلاق حقل غاز تمار وتعليق الصادرات عبر خط أنابيب EMG البحري.

وقالت شيفرون يوم الاثنين إنها استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري بعد شهر من توقف العمليات ،من المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة، وفقًا لما ذكرته مصادر في الصناعة لرويترز ،ويذهب حوالي 20% من غازه إلى مصر والأردن المجاورتين.

وقال سينوريتو: "لكننا نعتقد أن مصر ستكون قادرة على استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يعد تمار إلى الإنتاج الكامل".