المنامة (أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء البحريني الاثنين، أهمية مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض السبت، والتي أكدت على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.