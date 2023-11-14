أكد مجلس الوزراء البحريني الاثنين، أهمية مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض السبت، والتي أكدت على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء .. حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وشدد المجلس على أهمية تحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته بإنفاذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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