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مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لسحب ملفات دفعة 2023

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:56 ص
مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لسحب ملفات دفعة 2023 مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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يواصل مجلس الدولة استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، وذلك حسب المواعيد المحددة للجامعات. 
 
مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من الجامعات المصرية وترتيبها، كالتالي:
 
جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر - جامعة سوهاج - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي- جامعة دمياط- جماعة بورسعيد يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر- جامعة الأزهر بنين وبنات يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر - جامعة حلوان - جامعة طنطا- أكاديمية الشرطة- الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس، يوم السبت الموافق 18 نوفمبر - جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.
 
 






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