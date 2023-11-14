اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متحف الفن الإسلامى ينظم معرضاً فنياً بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:14 م
متحف الفن الإسلامى ينظم معرضاً فنياً بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة معرض متحف الفن الإسلامى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت عنوان "الأيادي السحرية"، افتتح متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، معرضاً فنياً عن أشهر الصناعات الحرفية المكسيكية، وذلك بالتعاون مع السفارة المكسيكة بالقاهرة، ما يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي الذي يقوم به المتحف، ودعم أوجه التعاون المثمر بين المتحف وسفارة المكسيك بالقاهرة. 
 
حضر الافتتاح غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والسفيرة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك بالقاهرة، وأدواردو فراجوسو المسؤول الثقافي بسفارة المكسيك، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر, والأثريين والعاملين بوزارة السياحة والآثار.
 
2f1b37d4-5bf9-437c-8362-ddfd38429030
 
وخلال الحفل، ألقى أحمد صيام مدير عام المتحف، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين المتحف و سفارة المكسيك بالقاهرة، مؤكداً على أن المتحف يرحب دائما بتقديم جميع أشكال الفنون والثقافة، ما يأتي في إطار دوره في تعريف المجتمع المصري بالثقافات والحضارات المختلفة، والقيام بدورة الثقافي المعرفي.
 
وأعربت السفيرة ليونورا رويدا، عن سعادتها  بهذا التعاون وتطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين المتحف الإسلامي وسفارة المكسيك بالقاهرة.
 
ويستمر المعرض حتى يوم ٢٨ نوفمبر، حيث يعرض ٨٠ قطعة فنية تعبر عن الصناعات الحرفية  المكسيكية من خزف ومعادن ومنسوجات وأخشاب، بإلإضافة إلى مجموعة من مقتنيات المتحف الأثرية، التي تلقي الضوء على تاريخ هذه الحرف في الحضارة الإسلامية منذ القرن الثاني الهجري "الثامن الميلادي".
 
9e81538a-9aa7-4d06-b255-e0db65e9468b
كما شهدت فعاليات اليوم، عرض فيلم وثائقي عن متحف الفن الإسلامي، وعن الصناعة اليدوية التي تشتهر بها دولة المكسيك.
 
وفي نهاية الفعالية، قام ضيوف المتحف بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، والتعرف على مقتنياته الأثرية الفريدة التي تحكي تاريخ الفن الإسلامي بمصر.
 
de1937a8-bcf5-4a2d-8270-59ddb6e4a260

 







وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة