كيف ساهمت المراكز التكنولوجية بالجيزة فى تحسين مستوى الخدمات؟

كتبت – مرام محمد

تعمل محافظة الجيزة، على تطوير جميع أساليب تقديم الخدمات للمواطنين لسرعة الانتهاء وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة.

وكشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطة الدولة في ذلك الصدد، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون معوقات.

وأكد، على تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ظهر دور المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة، والتي تقع في كلًا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.

وتقدم المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة العديد من الخدمات الخاصة بتراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق وخدمات المحليات، منها: (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد).