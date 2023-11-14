قيادية فى العمال البريطاني: استهداف إسرائيل للمدنيين والأطفال فى غزة مفجع

كتبت رباب فتحى

حثت القيادية البارزة في حزب العمال راشيل ريفز، إسرائيل على إظهار قدر أكبر من "ضبط النفس" في غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الحزب لتصويت على وقف إطلاق النار في البرلمان.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن السير كير ستارمر لا يزال يتعرض لضغوط من أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس والنشطاء فى حزب العمال لإنهاء رفضه دعم وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل والفصائل.

وفي أقوى تصريحات صدرت حتى الآن من قيادات حزب العمال، انتقدت وزيرة المالية في حكومة الظل ، إسرائيل لفشلها في إظهار ما يكفي من "ضبط النفس" في قصفها لغزة.

وقالت ريفز لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4، "أنا قلقة للغاية بشأن المشاهد التي نشهدها في غزة، وخاصة في المستشفيات. إنني أفهم وأحترم حاجة إسرائيل إلى إعادة رهائنها .. لكن ما يحدث للمدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال في ذلك المستشفى، أمر مفجع، وأود أن أحث إسرائيل على ممارسة ضبط النفس ، والسماح بدخول المياه والدواء والوقود إلى غزة وإلى تلك المستشفيات".

ودعت ريفز حكومة ريشي سوناك والحلفاء الدوليين إلى "ممارسة المزيد من الضغط على حكومة [بنيامين] نتنياهو لإظهار ضبط النفس الذي لا نراه في الوقت الحالي."

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب حماية المستشفيات في قطاع غزة، وأعرب عن أمله في أن تتخذ إسرائيل إجراءات "أقل تدخلا"، مع تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى أبواب مستشفى الشفاء.

وقالت ريفز لبرنامج اليوم، "وقف إطلاق النار ليس شيئًا يمكنك إملاءه، يجب التفاوض على وقف إطلاق النار".