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عطارد يقترن بالنجم أنتاريس الخميس وزخات شهب الأسديات تمطر السماء الجمعة والسبت

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:00 ص
عطارد يقترن بالنجم أنتاريس الخميس وزخات شهب الأسديات تمطر السماء الجمعة والسبت شهب
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك على موعد يوم الخميس المقبل، مع اقتران كوكب عطارد والنجم أنتاريس، حيث يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم.
 
ويظل المشهد مرئيا لعدة دقائق فقط حتى غروبهما سريعا بغضون الساعة 5:45 مساءا تقريبا علما بأن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.
 
وخلال يومى جمعة والسبت 17- 18 نوفمبر/ ستشهد الكرة الأرضية زخة شهب الأسديات ، وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة ، وتشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها،  وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001 .
 
وتنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل - تتل الذي تم اكتشافه عام 1865 ، ووتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر، وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء.
 

 







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اقتران عطارد والنجم أنتاريس

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