وقال مُصلون في المسجد، إن المستوطنين اقتحموه من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مُصلى الرحمة، وسط تشديد من قبل شرطة الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد، وإيقاف الطلاب عند أبواب المسجد وتفتيشهم وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم داخله.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.