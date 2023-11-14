ضبط لصوص الدراجات النارية بأسلوب المغافلة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع التوصيلات الكهربائية"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة بدائرة قسمى شرطة (أول ، وثان طنطا بالغربية).. كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.