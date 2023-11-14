اليوم السابع
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ضبط المتهم باستغلال الأطفال لإجبارهم على التسول بالقاهرة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:40 م
ضبط المتهم باستغلال الأطفال لإجبارهم على التسول بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته طفلين  أحداث، وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول وسرقتهم تحت تهديد السلاح الأبيض على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.
 
 






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