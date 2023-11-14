ضبط المتهمين بسرقة أموال من سيارة فى كرداسة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره من خلال أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتكسير الزجاج الخلفى لسيارته وسرقة حقيبة من داخلها تحتوى على مبلغ مالى، وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مهندس إتصالات - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من سيارته على النحو المشار إليه، حيث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق وتاجر أقمشة، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وذلك باستخدام سيارة "ملك وقيادة أحدهما ومنتهية التراخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة المُستخدمة فى الواقعة وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة عن طريق كسر الزجاج الخلفى للسيارة.