شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار اللحوم عند مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 300 و 350 جنيه حسب النطاق الجغرافى لبيع اللحوم أو قطعية اللحوم.

وعن أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق، أشار تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية إلي أن سعر اللحم البرازيلى البقرى بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.