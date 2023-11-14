شروط استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

كتبت – مرام محمد

خدمات عديدة تقدمها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين بشكل مميكن وسريع، منها استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة تقديم الطلب من خلال المالك أو المستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

خطوات وإجراءات محددة يتبعها طالب الخدمة بالمراكز التكنولوجية، والتي تنتشر في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات، ابتداءً من ملء النموذج الخاص بالخدمة وحتى سداد الرسوم واستلام الصورة وتلقي الخدمة، وذلك على النحو التالي:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة وتشمل:

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

3-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

4-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

5-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

6-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

-إصدار الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة. -إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية. -استلام الصورة وتلقي الخدمة.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.