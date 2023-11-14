اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شبكة أسترالية تسلط الضوء على وحشية المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:32 م
شبكة أسترالية تسلط الضوء على وحشية المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بنيامين نتنياهو
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان "مع تزايد الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لا يقدم نتنياهو سوى القليل من الدلائل حول استراتيجيته أو خططه لمرحلة ما بعد الحرب"، سلطت شبكة "ذا كونفرسيجن" الأسترالية الضوء على وحشية المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى غزة وعدم وجود استراتيجية محددة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستقبل القطاع بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت الشبكة، أن نتيناهو قال مرات عديدة إن الحرب ستستمر حتى يتم القضاء على الفصائل، لكن خطة معركته لتحقيق هذا الهدف ليست واضحة على الإطلاق.

ومع تزايد الدعوات في جميع أنحاء العالم لوقف إطلاق النار، تجد إسرائيل نفسها تحت ضغط متزايد للرد. وهذا يضع المزيد من التدقيق على استراتيجية نتنياهو الشاملة لمواصلة الحرب - وما يمكن أن يحدث بعد انتهائها.

وعلى خلفية الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة، هناك مصير أكثر من 200 رهينة – إسرائيليين ومواطنين آخرين – تحتجزهم الفصائل، وقال نتنياهو إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وردت الفصائل بأنه لن يتم إطلاق سراح أي رهائن قبل وقف إطلاق النار.

وبعد أن أبدت الفصائل استعدادا أكثر من مرة للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن، لم تظهر إسرائيل الرغبة فى وضع ذلك أولوية، ومع حصار قوات الاحتلال الدموي لمستشفى الشفاء، المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة، تراجعت الفصائل عن التفاوض لإطلاق سراح الرهائن، وتزعم قوات الاحتلال إن مجمعا تابعا للفصائل مختبئ تحت المستشفى، وهو ما تنفيه الفصائل.

ومع ترك العديد من الأسئلة الرئيسية دون إجابة، زعمت الشبكة إن هناك خلافات متزايدة بين نتنياهو وإدارة بايدن في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تعيد احتلال غزة بعد الحرب، وعلى النقيض من ذلك، قال نتنياهو إن إسرائيل ستحتاج إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الأمن في غزة بعد الحرب.







نتنياهو

بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء بريطانيا

قطاع غزة

غزة

بايدن

بلينكين



الموضوعات المتعلقة

الإسرائيليون يثورون ضد نتنياهو بسبب الرهائن.. تزايد الضغوط على دولة الاحتلال للتركيز على تحريرهم.. ذوو الأسرى يشكون "انهيار الدعم الواسع" مع استمرار المجازر فى غزة.. وبنيامين يلمح لاتفاق محتمل

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:00 ص

نتنياهو يلمح لاتفاق "محتمل" مع الفصائل لإطلاق سراح الأسرى من غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:00 ص

خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو يحاول كسب مزيد من الوقت فى حربه على غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:35 م

عضو المجلس الثوري لحركة فتح: أمريكا ستتخلى عن نتنياهو في المراحل المقبلة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:51 م

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يصور للعالم أن المقاومة تختبئ تحت مستشفى الشفاء

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:15 م

الضغوط تنهال على نتنياهو من الداخل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة