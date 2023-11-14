اليوم السابع
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سوق الذهب العالمي يترقب حدثًا مهمًا هذا الأسبوع

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:00 ص
سوق الذهب العالمي يترقب حدثًا مهمًا هذا الأسبوع اسعار الذهب
كتب إسلام سعيد

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تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بيانات التضخم الرئيسية والتي من شأنها أن تظهر التحديث الأخير في وضع التضخم في ظل محاربة الفيدرالي للتضخم المستمرة حتى الآن والتي تضع ضغط سلبي مستمر على أسعار الذهب. 
 
المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%. 
 
انخفاض مؤشر التضخم بأكثر من المتوقع من شأنه أن يزيد التوقعات بانتهاء التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وهو ما سيدفع الأسواق إلى تسعير جديد في مستقبل الفائدة الأمريكي بغض النظر عن تصريحات أعضاء البنك ورئيسه الأسبوع الماضي.
 
سوق الذهب في العالم يراقب بشكل لحظي أية بيانات تصدر عن الاقتصاد الأمريكي خاصة أنها ترسم سياسية الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل بشأن تحركات أسعار الفائدة.
 
ويتداول  الذهب عالميًا بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة آخر تأثيرات سياسة الفيدرالي على مستويات التضخم.






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سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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