وأشارت بانون، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية من سانتياجو، إلى أن النازح الفلسطيني إلى الجنوب اليوم يعاني من القتل والقمع والإهانة ومحو الكرامة أمام عيون العالم، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب شمال القطاع ويتجبر في الذين ينزحون إلى الجنوب، وهذه مأساة حقيقية أخرى.



وأضافت أن القرار ما زال غائبا والقمع موجودا وهذه ليست فقط خطيئة أو اختراقا لحقوق الإنسان، ولكنها تتعدى كل ذلك إلى "الإبادة".



وأوضحت أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو التهجير الجماعي والتطهير العرقي، قائلة "وما نراه اليوم ليس فقط أزمة إنسانية وإنما أكثر من ذلك بكثير، معربة عن أسفها لكافة القرارات التي اتخذت على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان لصالح فلسطين؛ من أجل إقامة دولة فلسطينية ووقف الاستيطان ولم تطبق.