اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الموقف الأمريكى شل عمل مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:03 ص
روسيا: الموقف الأمريكى شل عمل مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى المتحدثة باسم الخارجية الروسية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه في ظل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا يستطيع مجلس الأمن الدولي تنفيذ تفويضه المباشر ويظل مشلولا بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الروسية: "الولايات المتحدة تحاول فرض إنذار نهائي على وفود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل السماح لإسرائيل بمواصلة التطهير العسكري لغزة".

وتابعت: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، مطالب باتخاذ قرار مماثل، لكن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ تفويضه المباشر، ويظل مشلولا نتيجة لموقف دولة واحدة، هي الولايات المتحدة".

ووفقا للخارجية الروسية، فإنه على الرغم من الدعوات بالإجماع لممثلي الأمم المتحدة من أجل "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" من شأنه "وضع حد لهذه العقوبة الجماعية اللاإنسانية، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين"، فإن الإجراءات الأمريكية، ومن الناحية العملية تتدخل في تنفيذ هذه الدعوات.

وأكدت على ضرورة التوصل إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الدعوات الأمريكية لوقف الأعمال العدائية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، لا تحظى بالآليات اللازمة ولن تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

 







روسيا

الصراع الفلسطيني الإسرائيلى

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة