روسيا: الموقف الأمريكى شل عمل مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

أحمد علوى

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه في ظل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا يستطيع مجلس الأمن الدولي تنفيذ تفويضه المباشر ويظل مشلولا بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الروسية: "الولايات المتحدة تحاول فرض إنذار نهائي على وفود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل السماح لإسرائيل بمواصلة التطهير العسكري لغزة".

وتابعت: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، مطالب باتخاذ قرار مماثل، لكن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ تفويضه المباشر، ويظل مشلولا نتيجة لموقف دولة واحدة، هي الولايات المتحدة".

ووفقا للخارجية الروسية، فإنه على الرغم من الدعوات بالإجماع لممثلي الأمم المتحدة من أجل "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" من شأنه "وضع حد لهذه العقوبة الجماعية اللاإنسانية، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين"، فإن الإجراءات الأمريكية، ومن الناحية العملية تتدخل في تنفيذ هذه الدعوات.

وأكدت على ضرورة التوصل إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الدعوات الأمريكية لوقف الأعمال العدائية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، لا تحظى بالآليات اللازمة ولن تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.