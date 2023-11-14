رحلة سلمى الشيمى من البداية للنهاية.. من السوشيال ميديا إلى إلغاء حبسها

بعد أن قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وإلغاء حكم الحبس وتقليل الغرامة إلى 100 ألف جنيه، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية محطات سلمى الشيمي من السوشيال ميدي إلى إلغاء حبسها.

- بثت فيديوهات وصور مُثيرة وخادشة للحياء.

-تم إحالتها إلى النيابة العامة.

- النيابة أحالت سلمى الشيمي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر الفسق والفجور.

-المحكمة الاقتصادية قضت بحبسها عامين وغرامة 300 ألف جينه.

- محكمة مستأنف الاقتصادية قبلت استئناف سلمى الشيمي وقضت بإلغاء حبسها واكتفت بتخفيف الغرامة إلى 100 ألف جنيه.