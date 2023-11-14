رئيس وزراء فلسطين: يجب وقف حرب الإبادة في غزة وتوفير ممرات آمنة للمساعدات

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء ضرورة العمل دوليا على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة المناطق في القطاع.



وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لأي أفكار لتهجير الفلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم في قطاع غزة، ورفض التصريحات الإسرائيلية حول إعادة احتلال غزة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني في مكتبه برام الله، القيادي في حزب الخضر الألماني المتحدث باسمه للشؤون الدولية، يورجن تريتين، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.



ودعا اشتية، المسئول الحزبي الألماني إلى الدفع نحو موقف حكومي ألماني متوافق مع القانون الدولي الإنساني، ويدعو لوقف العدوان فورا لحفظ أرواح الأبرياء التي يسفكها عدوان الاحتلال في كل يوم إضافي من الحرب.



وقال إن "إسرائيل تصعد أيضا في عدوانها بالضفة، من خلال الاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات القتل والاعتقال"، مشيرا إلى العنف غير المسبوق ضد المعتقلين، الذي أدى لاستشهاد عدد منهم في السجون الإسرائيلية.



وأضاف "يجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967 في كافة الأراضي، بما فيها القدس".