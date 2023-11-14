رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير مالية زيمبابوى لمناقشة تبادل المستلزمات الطبية

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، الدكتور ماتولى نكوبي وزير مالية زيمبابوي، تناول تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

كما ناقش الجانبان جهود تصدير المستحضرات الطبية المصرية لزيمبابوي، والتي بدأت بإرسال أولى الشحنات في أغسطس الماضي، كذلك مناقشة احتياجات وأولويات سوق الدواء بزيمبابوي في الفترة المقبلة، وتعميق الشراكة المصرية الزيمبابوية في قطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتفعيل التعاون الثنائي في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات.

وخلال الاجتماع، تم متابعة محققات ونتائج بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، ومنذ بداية أغسطس 2023، تم شحن ووصول عدد من شحنات الأدوية تتخطى الـ 200 طن، وهو ما كان له أثر إيجابي على تواجد المستحضرات الطبية المصرية بسوق الدواء الزيمبابوي، هذا بخلاف كمية تقديرية تصل إلى حوالي200 طن جارى العمل على تصديرهم.

كما أشاد وزير مالية زيمبابوي بهذه البداية المشجعة للتعاون بين مصر وزيمبابوي في مجال الاستثمار الدوائي، وأكد حرص زيمبابوي على زيادة التبادل التجاري مع مصر على كافة الأصعدة؛ لما وجدوه من سرعة استجابة وجودة عالية للمنتجات المصرية، وأن ذلك يمثل حافزا لتنوع التبادل التجاري مع مصر، والعمل على تعميق العلاقات التجارية في كافة المجالات، مثل المجال الزراعي.

جاء الاجتماع استكمالا لمحققات مذكرة التعاون المشتركة؛ والتي مكنت المنتج المصري من الدخول للسوق الزيمبابوي، وأيضا الخطوات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لدعم نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية؛ متماشيا مع خطة مصر 2023 بدعم التواجد المصري بالقارة الأفريقية، وحرصها على تعميق سبل التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات الطبية.