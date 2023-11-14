اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يتفقد كليات الحرم الرئيسى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:18 م
رئيس جامعة عين شمس يتفقد كليات الحرم الرئيسى رئيس جامعة عين شمس يتفقد كليات الحرم الرئيسى
كتب محمود راغب

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أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعى "أ" وبرفقته الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، واللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة، اللواء حسام الشربينى، أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في إطار الاهتمام الدائم بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة وفقا لخطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.
 
وتفقد رئيس الجامعة بتفقد مبنى البيوتكنولوچى الجديد بكلية العلوم ، بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية ، والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
ويضم المبنى 4 أدوار رئيسة ،3 معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجى، ومعلمين للحاسب يتبع شعبة علوم الحاسب ، واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقاعات التدريس ومعامل الأبحاث ومعمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها ، كما من المقرر أن يضم المعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.
 
كذلك شملت الجولة تفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من فريق عمل المشروع بقيادة المهندس محمود عثمان مدير المشروع تناول فيه عملية تأسيس المبنى والذى تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED)  Leadership in Energy and  Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) ، وهى شهادة معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.
 
ومن المقرر الانتهاء من المبنى فى غضون عامين ويضم المبنى 13 معمل و قاعة للمحاضرات وسيتم ربطه بالمبنى القديم.






جامعه عين شمس

عين شمس

رئيس جامعه عين شمس

كليه العلوم

كليه الحسابات والمعلومات



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