اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دبلوماسي روسى ينفى استمرار المحادثات بين موسكو وواشنطن حول أفغانستان

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:00 ص
دبلوماسي روسى ينفى استمرار المحادثات بين موسكو وواشنطن حول أفغانستان بايدن وبوتين
أ ش أ

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أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف، الإثنين، أن روسيا لا تجري حاليًا أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان.


ونفى كابولوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، استمرار المحادثات بشأن أفغانستان بين الجانبين الروسي والأمريكي، عندما سُئل إذا كانت المحادثات ما زالت متواصلة بين واشنطن وموسكو في هذا الشأن.


يُشار إلى أنه بعد إعلان الولايات المتحدة في 2021 قرارها بسحب قواتها المسلحة من أفغانستان، بدأت حركة طالبان عملية واسعة النطاق للسيطرة على البلاد. 







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