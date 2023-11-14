اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:51 م
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حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 03:56 م
حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية. 
 
 
 
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية.
 
 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه ، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .
 






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