جيش الاحتلال يعلن السيطرة على عدة مبان حكومية فى غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن جيش الاحتلال السيطرة على عدة مبان حكومية في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت متحدث برنامج الأغذية العالمي، دعت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق.

وذكرت أن طاقم الموظفين التابعين للمنظمة يعملون في قطاع غزة ويواجهون صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.