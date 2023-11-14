تواريخ مرتبطة بقضية قتل سفاح الجيزة لسكرتيرته.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

تسطر محكمة النقض في يناير المقبر كلمة النهاية في طعن سفاح الجيزة علي حكم إعدامه فى واقعة قتل سكرتيرته "ن. ا"، في بولاق، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها..

_ "13 مارس 2015"، يشير لتاريخ قتل المجني عليها.

_ "20 نوفمبر 2021"، يشير لتاريخ اولي جلسات محاكمة المتهم أمام الجنايات.

_ " 22 فبراير 2021"، ويشير لتاريخ إحالة المتهم في الدعوي للمفتي.

_ " 27 مارس 2021"، يشير لتاىيخ اعدام المتهم.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.