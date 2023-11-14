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تواريخ مرتبطة بقضية قتل سفاح الجيزة لسكرتيرته.. تعرف عليها

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:00 ص
تواريخ مرتبطة بقضية قتل سفاح الجيزة لسكرتيرته.. تعرف عليها الجاني سفاح الجيزة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تسطر محكمة النقض في يناير المقبر كلمة النهاية في طعن سفاح الجيزة علي حكم إعدامه فى واقعة قتل سكرتيرته "ن. ا"، في بولاق، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها..
 
_ "13 مارس 2015"، يشير لتاريخ قتل المجني عليها.
 
 
_  "20 نوفمبر 2021"، يشير لتاريخ اولي جلسات محاكمة المتهم أمام الجنايات.
 
 
 _ "  22 فبراير 2021"، ويشير لتاريخ إحالة المتهم في الدعوي للمفتي.
 
 _ " 27 مارس 2021"، يشير لتاىيخ اعدام المتهم.
 
 
كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
 
 






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