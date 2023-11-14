وأوضح التقرير - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 41 ألف وحدة سكنية تم تدميرها، كما ألحقت العديد من الأضرار فى أكثر من 222 ألف وحدة سكنية أخرى.

وبالنسبة لقطاع التعليم، كشف التقرير أن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في غزة، لافتا إلى أن القطاع الصحي يعاني من انهيار غير مسبوق، حيث إن أكثر من نصف مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة، وأن 53 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار.

وأشارت الأمم المتحدة إلى انخفاض استهلاك المياه إلى 90% منذ بدء الحرب، فيما أصبحت معظم مضخات الصرف الصحي في غزة خارج الخدمة، لافتا إلى أن إمدادات القمح تكفي لأيام معدودة، وأن المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لا تستطيع تحويل القمح إلى طحين؛ بسبب انقطاع الكهرباء.