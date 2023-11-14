اليوم السابع
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أكدا على أهمية التعاون التنموى بين البلدين..

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الزيمبابوى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:40 م
تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الزيمبابوى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.
 
الرئيس
 
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- أشاد الرئيسان بالتطور المستمر فى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين 
 
- أكدا على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى مجالات التعاون التنموى
 
- الاتفاق على أهمية تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية
 
- أشاد رئيس زيمبابوى بما لمسه شخصياً خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة فى فترة زمنية قصيرة
 
- أكد على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الإطار
 
- شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية
 
- اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية






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