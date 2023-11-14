تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الزيمبابوى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.





- أشاد الرئيسان بالتطور المستمر فى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين

- أكدا على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى مجالات التعاون التنموى

- الاتفاق على أهمية تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية

- أشاد رئيس زيمبابوى بما لمسه شخصياً خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة فى فترة زمنية قصيرة

- أكد على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الإطار

- شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية

- اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية