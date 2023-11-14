تعرف على مراحل فحص وإنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية

كتبت أسماء نصار

تمر التقاوى المعتمدة بالعديد من المراحل قبل الوصول ليد المزارعين، للتأكد من مدى سلامتها، وقابليتها للزراعة وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الممكنة، حال اتباع الاشتراطات والتوصيات الفنية الواردة بشأنها، وهي المهمة التي تتضافر فيها جهود عشرات الأساتذة والباحثين المتخصصين.

وفى التقرير التالى نتعرف على مراحل فحص واعتماد التقاوى:

1- تبدأ بزراعة بذور الأساس، والتي يشكل لها عدة لجان من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وإدارة الفحص والاعتماد، والتي تتابع مراحل الزراعة والنمو والإنبات وصولًا للحصاد، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي، للتغلب على أي معوقات طوال هذه الفترة.

2- اللجان المُشكلة تقوم بدورها للتأكد من تجانس المحصول، ومدى توافر الصفات المميزة للصنف، في التقاوي لبيان إمكانية اعتمادها من عدمه.

3- عمليات الفحص تتواصل داخل المحطات، للتأكد من مدى توافر الصفات المميزة للصنف في البذور التي تم اختيارها.

4- العملية السابقة تتكرر خلالها مراحل الغربلة مرة أو مرتين، قبل الوصول لمرحلة الفحص النهائي، والحصول على البطاقة الاسترشادية للصنف.